Площадь пожара составила 480 кв.м

В 2 часа ночи 28 июля во Владимире загорелось складское помещение мебельного производства ООО «Фиеста» на улице Электрозаводской, д.5. Площадь пожара составила 480 кв.м., сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Пожарные, прибывшие на вызов, потушили огонь спустя час. До утра продолжалась проливка. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания. Огню удалось охватить большую площадь из-за того, что о нём поздно сообщили в МЧС.