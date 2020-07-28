Из-за позднего звонка пожарным сгорел мебельный склад. Ночью во Владимире сотрудники МЧС тушили возгорание на улице Электрозаводской. В 02:15 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре

Из-за позднего звонка пожарным сгорел мебельный склад. Ночью во Владимире сотрудники МЧС тушили возгорание на улице Электрозаводской. В 02:15 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в складском помещении мебельного производства. На месте огнеборцы обнаружили, что пламя распространилось уже по всей площади здания — это 480 квадратных метров. К моменту приезда обрушилась даже кровля. Как