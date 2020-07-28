Потерпевший скончался от острой кровопотери после того, как женщина ударила его ножом в спину

В Камешковский суд будет рассматривать уголовное дело об убийстве отца многодетной семьи - заместителем прокурора Камешковского района утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении убийства.Материалами дела установлено, что женщина со своим супругом находились в гостях у знакомых, где распивали спиртные напитки. Обе семьи являются многодетными. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, и они ушли для выяснения отношений во двор дома. Жена пришедшего гостя проследовала за ними. Там между ней и хозяином дома возникла ссора, сопровождающаяся нецензурной бранью. После этого злоумышленница взяла на кухне нож и внезапно нанесла удар в спину, повредив мужчине левое легкое и сердце. Вскоре после произошедшего потерпевший скончался от острой кровопотери. Многодетная семья погибшего осталась без кормильца. Сама обвиняемая является матерью четверых детей.