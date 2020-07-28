Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За последние сутки умерло сразу три пациента. Прирост ежедневных летальных исходов

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За последние сутки умерло сразу три пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше 3 недель. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже 128. Новых случаев заболевания 26. Всего больных теперь 5 516. В