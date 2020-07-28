За минувшие сутки излечилось только 13 больных, вчера - всего 8.

За минувшие сутки излечилось только 13 больных, вчера - всего 8.В то время как в начале месяца в регионе число ежедневно выздоравливавших пациентов стабильно было около ста.При этом за прошедшие 24 часа выявлено 26 новых зараженных. Что вдвое больше, чем выздоровевших.Общее количество скончавшихся за время пандемии достигло 128. За последние сутки зарегистрировано еще 3 смерти от коронавируса.Всего в регионе подтверждено 5516 случаев заболевания.Из них большинство пациентов - 5126 - уже излечились.