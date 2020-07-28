И за покупку алкоголя для несовершеннолетних - такое решение приняли депутаты на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

Детям нельзя покупать спиртное самим, и со взрослыми договориться не получится. За покупку алкоголя для несовершеннолетних во Владимирском регионе теперь будут штрафовать. Такое решение приняли депутаты на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.За последние полтора года только в областном центре почти 400 подростков поставили на учет за употребление пива и спиртосодержащей продукции. При этом, на продаже "за руку" поймали только 30 человек. Теперь за покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. (( СНЯТЬ ДОСЬЕ )) Во втором чтении депутаты проголосовали "ЗА" единогласно. Инициатором этого закона стал прокурор области Игорь Пантюшин. Соавторы закона - председатель Заксобрания Владимир Киселев и депутат Александр Нефедов.Владимир Киселёв, председатель ЗС Владимирской области: "Ребята, которые начинают принимать алкоголь будучи несовершеннолетними, в 14, иногда в 13 даже лет дети принимают алкоголь, конечно они очень сильно подвержены в принципе в будущем алкоголизму, страдает и в целом их здоровье. Поэтому мы считаем, что данный закон очень важен".И ещё с одной инициативой прокурора сегодня согласились парламентарии. Заправки, торгующие топливом, не соответствующим экологическим нормам, накажут рублем.Владимир Киселёв, председатель ЗС Владимирской области: "У нас на сегодняшний день принято решение администрацией Владимирской области, запрещающее продавать на автозаправочных станциях любое топливо, которое не соответствует техрегламентам таможенного союза. Но, к сожалению, никаких санкций за это постановление администрации не предусмотрено. Вот мы сегодняшним законом? пока в первом чтении, вводим достаточно серьёзные санкции".Должностным лицам в случае нарушения предстоит заплатить штраф в 40 тысяч рублей, юридическим - в десять раз больше. В случае повторных административных проступков - суммы вырастут до 50-ти и шестисот- тысяч рублей соответственно.Екатерина Максимова"Вести-Владимир"