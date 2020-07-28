Такой закон сегодня в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания Владимирской области.

За покупку и передачу подростку алкоголя ввели наказание. Такой закон сегодня в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания Владимирской области.Идея законопроекта предложена прокурором области Игорем Пантюшиным. Чаще всего алкоголь несовершеннолетним покупают взрослые. До сих пор их действия оставались безнаказанными. Этот пробел и устраняет новый закон.За подобные действия вводится административная ответственность - штраф от 3 до 5 тыс. рублей.За последние полтора года только в одном Владимире за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных горожан. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено только 30 человек.