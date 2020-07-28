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Больше всего - 953 - во Владимире795 - в Гусь-Хрустальном районе652 - в Петушинском районе491 - в Муромском районе425 - в Александровском районе445 - в Ковровском районе309 - в Собинском районе284 - в Вязниковском районе257 - в Юрьев-Польском районе194 - в Кольчугинском районе156 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе131 - в Меленковском районе90 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе56 - в Радужном38 - в Селивановском районе33 - в Гороховецком районеЗа прошедшие сутки на 28 июля лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - в Гусь-Хрустальном районе7 - во Владимире6 - в Ковровском районе2 - в Муромском районе2 - в Меленковском районе2 - в Радужном