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За прошедшие сутки на 28 июля лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - во Владимире
6 - в Ковровском районе
2 - в Муромском районе
2 - в Меленковском районе
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