Они говорят, что в учреждениях потенциальных жертв планируется проверка с участием московского начальства

На территории Владимирской области появились мошенники, которые, представляясь сотрудниками МЧС, требуют с различных предприятий подарки или деньги, угрожая проверками соблюдения норм безопасности.По информации пресс-службы регионального МЧС, мошенники говорят, что в учреждениях потенциальных жертв планируется проверка с участием московского начальства.Подобные преступления обострились после недавних крупных пожаров во Владимире и Гусь-Хрустальном. Уже сегодня, после ночного пожара в складском помещении мебельной фабрики, мошенники угрожали таким же предприятиям в Суздальском районе.При подобном обращении нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также органы надзорной деятельности МЧС России по данному району. Кроме того, обратиться можно и по номеру Единого «телефона доверия» Главного управления: 8 (4922) 39-99-99.