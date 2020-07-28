В июне Анастасия Волочкова угодила в скандал, посетив монастырь в Нижегородской области. Как оказалось, в стенах обители еще не был отменен карантин из-за коронавируса. Представители власти завели на балерину административные дела.

В июне Анастасия Волочкова угодила в скандал, посетив монастырь в Нижегородской области. Как оказалось, в стенах обители еще не был отменен карантин из-за коронавируса. Представители власти завели на балерину административные дела.Артистка категорически не согласна с обвинениями и уверена, что ее наказывают лишь потому, что она медийная личность. В июле суд назначил звезде штраф в размере 20 тысяч рублей, однако адвокат оспаривает это решение.Как отметила Анастасия Волочкова, "система" хочет, чтобы она заплатила за то, что не надела маску, обедая у знакомых в частном доме, и фотографируясь у поселкового магазина. Неясно, удастся ли танцовщице убедить суд в своей невиновности.Правда, 3 августа артистке предстоит второй раз появиться в казенных стенах. Звезду будут судить за нарушение карантина. Балерина уверена в проигрыше. При этом Анастасия Волочкова продолжает настаивать, что попала в Дивеево "по милости Божьей, по своей вере, приехав на машине".31 Окт 2018 в 5:12 PDTВидимо, звезда не до конца понимает, что подвергла опасности не только себя, но и людей, с которыми контактировала на закрытой из-за коронавируса территории. Артистка уверена, что визит полицейских в Нижегородской области был "показухой" и "театром абсурда".Напомним, что в июне Анастасия Волочкова по пути из Астрахани решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Однако на территорию ее не пустили, так как в обители не отменили карантин. Балерина оставила машину у КПП и пробралась в деревню через лес.