Уролог-андролог Сергей Боголюбов рассказал, как COVID-19 может сказаться на половой жизни мужчин. Врач отметил, что коронавирус может попасть в репродуктивную систему только через кровь, что ..

Уролог-андролог Сергей Боголюбов рассказал, как COVID-19 может сказаться на половой жизни мужчин. Врач отметил, что коронавирус может попасть в репродуктивную систему только через кровь, что возможно при тяжелом течении болезни.Боголюбов обратил внимание, что у переболевших КОВИДом мужчин может наблюдаться снижение сексуального влечение и снижения уровня тестостерона в крови. Чтобы восстановить либидо и уровень гормона необходимо правильное питание, физическая активность, хороший отдых и сон, передает телеканал "".