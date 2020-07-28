28.07.2020

2020-07-28 16:30:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (27(9724) от 28 июля 2020 года).

ДИПЛОМАТИЧНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Жительница города Санкт-Петербурга Елена Молодкина приехала в столицу по делам. 20 июня около шести часов утра девушка шла дворами неподалёку от станции метро «Бауманская». Навстречу ей попалась компания молодых людей, которые были явно «навеселе». Когда Елена проходила мимо, парни окружили девушку… Читайте на странице 2.



ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

«Сотрудники ОБ ДПС ОГИБДД УВД по САО оказали помощь мужчине, который терял сознание, находясь в закрытом автомобиле», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. Продолжение на странице 2.



БЛАГОЕ ДЕЛО

Сотрудники УВД по ЮВАО приняли участие в благотворительной акции Центра крови ФМБА России «День донора». Читайте на странице 2.



ЗНАКОМСТВО С БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИЕЙ

Воспитанники детского дома «Полярная Звезда» получили массу интересных впечатлений от экскурсии, организованной Общественным советом при УВД по СВАО, узнали много нового о службе, обеспечивающей безопасность дорожного движения, о том, какое образование надо получить, чтобы прийти на службу в полицию. Читайте на странице 2.



УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНОСТИ И ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОБМЕН ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 6 июля 2020 года назначен. Продолжение на странице 2.



30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Подробности читайте на странице 3.



У КАЖДОЙ СОБАКИ СВОЙ ХАРАКТЕР И ПОВАДКИ

По итогам минувшего года старший инспектор-кинолог ЦКС УВД по Зеленоградскому административному округу старший лейтенант полиции Людмила БУЛАТОВА признана лучшей среди коллег в столичном полицейском главке. Читайте на странице 4.



ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!

На территории района Некрасовка (ЮВАО) прошло мероприятие в рамках оперативно-профилактической операции «Подросток-игла». Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции майор полиции Любовь ФОМИЧЁВА рассказала о мероприятии. Подробности читайте на странице 4.



«Я ЗДЕСЬ НА СВОЁМ МЕСТЕ»

Пока я добирался к началу трудового дня в ОМВД России по району Ростокино, участковый уполномоченный лейтенант полиции Никита СЫВОРОТКИН успел проснуться, привести себя в порядок, съесть на завтрак свой традиционный омлет, сесть в трамвай и к 8.30 явиться на службу к разводу. Впереди предстоял обычный рабочий день обычного московского участкового. Читайте на странице 5.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ ПРОФИЛАКТИКУ

О том, как участковые уполномоченные полиции борются с нарушителями общественного порядка при проведении спортивно-массовых мероприятий, рассказал врио начальника 3-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Андрей КРЕТОВ. Читайте на странице 5.



ПОЛКОВНИКУ ПИШЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ

В отличие от своего литературного визави, начальник ОМВД России по району Южное Бутово полковник полиции Владимир СИЛАКОВ нужен многим. А поскольку личный приём, как сказано на сайте подразделения, в связи с профилактическими мерами был временно приостановлен, то в эти дни серьёзно вырос поток письменных обращений, различных заявлений в электронной и бумажной форме. Читайте на странице 6.



РАСХИТИТЕЛИ БЮДЖЕТА

Казнокрадство — явление, возникшее практически одновременно с зарождением государства. Этот порок сопутствует всей истории человечества. Ещё в Древней Греции данная тема обыгрывалась в произведениях комедиографа Аристофана. Читайте на странице 7.



СОБАКИ НА СЛУЖБЕ РОЗЫСКА

Военное время поставило перед сотрудниками МУРа ряд задач, решать которые в мирные дни им не приходилось. Много сил и времени отнимала работа по отлову вражеских лазутчиков и ракетчиков. Читайте на странице 8.



ДЕНИС КРЮЧКОВ «НИКОЛАЙ ПЕРШУТКИН. НА РУБЕЖЕ ЭПОХ» КОНЕЦ ОРЕХОВСКОЙ ОПГ

(Продолжение. Начало в № 26) Азербайджанцы потеряли былое влияние. Но ни одно уголовное дело не дошло до суда. Вскоре после той операции в Москву прибыл высокопоставленный руководитель из Азербайджана, надавил на какие-то рычаги и все обвинения был развеяны. Продолжение на странице 9.



ВЫПОЛНЯЯ ДОЛГ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМ РУБЕЖЕ

В предвоенное время подростки рано, явно не по своим годам, взрослели и начинали самостоятельную жизнь. С малолетства приученный к крестьянской работе, Витя ЛЮЛИН толком ещё не доучился в школе, а уже с 1940 года трудился в коллективном хозяйстве. Читайте на странице 10.



ЛЯРДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Любить — так королеву, украсть — так миллион!» Увы, всем известная присказка, похоже, давно уже устарела. Во всяком случае, если речь идёт о воровстве. Продолжение на странице 10.



ОСТОРОЖНО, ДЕНЬГИ ЗАБИРАЮТСЯ!

Карманнику нужна для «работы» толпа. Когда толпы нет, то её вполне можно собрать. Устроить какое-нибудь представление, чтобы все разинули рты и изумлённо взирали, не обращая внимания на то, что карманы становятся всё легче и легче. Такой способ отъёма денег у их владельцев нашёл отражение даже в изобразительном искусстве. Читайте на странице 11.



ЛОВУШКА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

В условиях ограничительных мер среди населения большое распространение получили дистанционные финансовые услуги. Это, безусловно, удобно. Однако здесь присутствуют и повышенные риски. Особенно — для определённых групп граждан. Читайте на странице 11.



КАВАЛЕРЫ СОВЕТСКОЙ ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ

На основании Постановления Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР от 16 апреля 1934 года в нашей стране была установлена высшая степень отличия — учреждено звание Героя Советского Союза. Продолжение на странице 12.



«НЕСЛЫХАННО ТРУДНАЯ ПОЛОСА»

Иван Николаевич Николаев был четвёртым по счёту начальником московской милиции и возглавлял её с апреля 1921 по июнь 1922 года. И хотя к тому периоду Гражданская война закончилась и вовсю прорастала мирная жизнь, время тем не менее было очень тревожное. Читайте на странице 13.



ПОД МАСКОЙ ПЛЮШЕВОГО ПЛЕДА

— Анатолич, ты третий день ходишь, как индеец в резервации. — Горло всё никак не проходит. Пойду, прополощу. — Стоп. Так ты ещё три недели будешь болеть. Вот мой метод — водка с перцем. Всё. Завтра будешь, как огурчик. Читайте на странице 13.



ОПЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

«Извещение от начальника милиции гор. Москвы. Управление милиции г. Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля через Москву будет проконвоирована направляемая в лагеря для военнопленных часть немецких военнопленных рядового и офицерского состава в количестве 57 600 человек из числа захваченных за последнее время войсками Красной Армии 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов…” Продолжение на странице 14.



НА МОРЕ СО «ЩИТОМ И ЛИРОЙ»

На минувшей неделе в Региональном общественном благотворительном фонде «Щит и Лира» сотрудников ГУ МВД России по г. Москве состоялось вручение путёвок на летний отдых вдовам и детям полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Подробности читайте на страницах 15.



ДАЖЕ В ВЕЛИКОЙ КОГОРТЕ ОН БЫЛ НА ВИДУ

Не всякий болельщик, пусть даже с солидным стажем, помнит спортивные подвиги этого гиганта, поскольку они пришлись на послевоенные годы. Поэтому приведём нашу справку. Читайте на странице 15.



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