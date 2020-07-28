На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 28 июля лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 28 июля лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - во Владимире
6 - в Ковровском районе
2 - в Муромском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5516 случаев заболевания
953 - во Владимире
795 - в Гусь-Хрустальном районе
652 - в Петушинском районе
491 - в Муромском районе
425 - в Александровском районе
445 - в Ковровском районе
309 - в Собинском районе
284 - в Вязниковском районе
257 - в Юрьев-Польском районе
194 - в Кольчугинском районе
156 - в Судогодском районе
131 - в Киржачском районе
131 - в Меленковском районе
90 - в Суздальском районе
76 - в Камешковском районе
56 - в Радужном
38 - в Селивановском районе
33 - в Гороховецком районе
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.