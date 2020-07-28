На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 28 июля лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 28 июля лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - в Гусь-Хрустальном районе7 - во Владимире6 - в Ковровском районе2 - в Муромском районе2 - в Меленковском районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 5516 случаев заболевания953 - во Владимире795 - в Гусь-Хрустальном районе652 - в Петушинском районе491 - в Муромском районе425 - в Александровском районе445 - в Ковровском районе309 - в Собинском районе284 - в Вязниковском районе257 - в Юрьев-Польском районе194 - в Кольчугинском районе156 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе131 - в Меленковском районе90 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе56 - в Радужном38 - в Селивановском районе33 - в Гороховецком районеВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.