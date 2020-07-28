В Юрьев-Польском районе полицейскими направлено в суд уголовное дело о дистанционном мошенничестве.

В Юрьев-Польском районе полицейскими направлено в суд уголовное дело о дистанционном мошенничестве. Сообщили в региональном УМВД.В заявлением к правоохранителям обратилась 54-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что в отношении нее совершено преступление.Полицейские установили, что женщине на телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Мужчина пояснил, что оказался в сложной ситуации, находится в отделении полиции и, чтобы его освободили, нужны деньги. Испуганная женщина незамедлительно перевела запрашиваемую сумму - 80 000 рублей. Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой моешнника и обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летнего жителя Тульской области, отбывающего наказание в исправительной колонии. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.