Известную актрису Ольгу Анохину обокрали в московской больнице. В момент происшествия знаменитость была на операции. По предварительным данным, Анохиной не было в палате четыре часа. ..

Известную актрису Ольгу Анохину обокрали в московской больнице. В момент происшествия знаменитость была на операции.По предварительным данным, Анохиной не было в палате четыре часа. Когда актриса вернулась, то не обнаружила ни телефона, ни денежных средств.Потерпевшая написала заявление в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.Напомним, Ольга Анохина – актриса театра и кино. Она снялась в фильмах "Сибирский цирюльник", "Звездопад" и "Еще до войны". В 2014 году знаменитости присвоили звание заслуженной артистки России.