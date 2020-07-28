Звезда сериала Игра престолов впервые стала мамой. Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер и ее малыш уже дома.

Звезда сериала "Игра престолов" впервые стала мамой. Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер иее малыш уже дома.Голливудская знаменитость родила дочь в одной изклиник Лос-Анджелеса. Кроха появилась на свет еще в минувшую среду, 22 июля.Софи Тернер и ее близкие скрывали радостное событие от общественности.Сейчас Софи и ее наследница, которую, как говорят, назвалиУилла, уже дома. Рядом со звездой сериала "Игра престолов" находится муж –известный музыкант Джо Джонас. Супруги ответственно придерживаются карантинных мер,звезды опасаются коронавирусной инфекции.Напомним, сплетни о беременности Тернер возникли минувшейзимой. Американские таблоиды сообщили оскором прибавлении в семействе, ссылаясь на анонимные источники. СамиСофи и Джо комментировать информацию отказывались. Впрочем, долго утаивать интересное положение артистка сериала не смогла: папараццисфотографировали знаменитость и ее большой живот.27 Июл 2020 в 12:58 PDTНапомним, актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонасстали мужем и женой летом 2019 года. Влюбленные, которые вместе почти пять лет,сыграли сразу две свадьбы.Многие поклонники не верили в серьезность романа звезд. Всписке любовных побед Джо Джонаса такие знаменитости как: Тейлор Свифт, ДемиЛовато и Джиджи Хадид.