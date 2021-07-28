По данным департамента сельского хозяйства, аномально жаркая и сухая погода, установившаяся в области со второй декады июня, отрицательно сказывается на состоянии сельскохозяйственных культур. В большей степени пострадали яровые зерновые культуры (растения низкорослые, количество зёрен в колосе минимальное, зерно щуплое), масличные культуры, овощи открытого грунта (кабачки, морковь, капуста). На протяжении продолжительного времени нет прироста клубней картофеля.

По данным департамента сельского хозяйства, аномально жаркая и сухая погода, установившаяся в области со второй декады июня, отрицательно сказывается на состоянии сельскохозяйственных культур. В большей степени пострадали яровые зерновые культуры (растения низкорослые, количество зёрен в колосе минимальное, зерно щуплое), масличные культуры, овощи открытого грунта (кабачки, морковь, капуста). На протяжении продолжительного времени нет прироста клубней картофеля.Начато обследование полей на предмет подтверждения последствий засухи, информирует пресс-служба областной администрации. После оценки реального размера ущерба будут выработаны меры по стабилизации ситуации в сельском хозяйстве.Фото автора :