С 30 июля 2021 года открывается движение автобусов по маршруту «Вязники-Москва».
С 30 июля 2021 года открывается движение автобусов по маршруту «Вязники-Москва».
Отправлением от автовокзала г.Вязники в 23:30 по пн,чт,пт,сб,вс. «Москва-Вязники» отправлением от автовокзала г.Владимира в 11:05 по пн,вт,пт,сб,вс.
В кассах Вязниковской автостанции предварительная и текущая продажа билетов осуществляется за 14 суток до планового дня отправления. В день отправления оформление билетов заканчивается в 21:00.
Кроме того, билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте
На Владимирском автовокзале продажа билетов осуществляется после прибытия автобуса.
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