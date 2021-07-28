С 30 июля 2021 года открывается движение автобусов по маршруту «Вязники-Москва».

С 30 июля 2021 года открывается движение автобусов по маршруту «Вязники-Москва».Отправлением от автовокзала г.Вязники в 23:30 по пн,чт,пт,сб,вс. «Москва-Вязники» отправлением от автовокзала г.Владимира в 11:05 по пн,вт,пт,сб,вс.В кассах Вязниковской автостанции предварительная и текущая продажа билетов осуществляется за 14 суток до планового дня отправления. В день отправления оформление билетов заканчивается в 21:00.Кроме того, билеты можно приобрести онлайн на официальном сайтеНа Владимирском автовокзале продажа билетов осуществляется после прибытия автобуса.Фото