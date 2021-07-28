Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 61-летнего бывшего генерального директора ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 61-летнего бывшего генерального директора ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».Предварительный ущерб предприятию от противоправных действий фигуранта составил порядка 1,3 млн. рублей.Как, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями при заключении договоров на оказание услуг с коммерческой структурой вопреки интересам предприятия, а также присвоению денежных средств предприятия, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимиркой области.По версии следствия, в августе 2015г. ФКП «ГЛП «Радуга», в рамках реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020г.г.», заключило с одной из коммерческих структур г.Москвы государственные контракты по выполнению строительно-монтажных работ со сроком исполнения в ноябре 2015г.В декабре 2015г. ФКП «ГЛП «Радуга» на основании подписанных актов выполненных работ осуществило перечисление денежных средств в полном объеме на расчетный счет указанной московской организации. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что часть строительно-монтажных работ до настоящего времени не выполнена, а фирма подрядчик находится в стадии ликвидации.При этом фигурант знал как о факте невыполнения части строительно-монтажных работ подрядчиком, так и о его предбанкротном состоянии. Однако, имея умысел на получение премии за положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности ФКП «ГЛП «Радуга» в виде освоения выделенных Минпромторгом России средств федерального бюджета, злоумышленник дал указание сотрудникам предприятия подписать акты выполненных работ.В мае 2019г. и декабре 2020г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, УМВД России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела. В июле 2021г. уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Собинский городской суд.Фото