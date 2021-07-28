Живые памятники археологии. Чем исследователям интересны оборонительные валы владимирского края? И под чьей защитой всё-таки находится историческая земля? Об осязаемом прошлом- в репортаже Марии Платанюк.

"Живые" памятники археологии. Чем исследователям интересны оборонительные валы Владимирского края? И под чьей защитой всё-таки находится "историческая земля"? Об осязаемом "прошлом" в репортаже Марии Платанюк.Безмолвные свидетели истории. В них отражение уникального рельефа древней столицы. Доктор исторических наук Андрей Тихонов рассказывает: в прошлом граница Владимира проходила именно здесь. Дальше начинался Ветшаный или Ветчаный город. А сам вал ограничивал так называемый Мономахов холм. Валы, кстати, повод вернуться и к разговору о дате основания Владимира. 1108 или всё-таки 990?Андрей Тихонов, доктор исторических наук, завкафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ:- Идут споры относительно того, был ли город в это время. Скорее всего, было следующее. Во время восточного похода князя Владимира он как бы был основан. Тогда походы длились годами. И здесь какое-то время, довольно длительное, князь Владимир находился. Здесь была и дружина, и всё основное управление государством.По словам историка, в отличие от вала у Золотых ворот - древо-земляного укрепления - этот восточный рубеж у стен Богородице-Рождественского монастыря не рукотворный, природный.Строительство городов под такой "защитой", особенно близ реки - обычная средневековая практика. Андрей Тихонов замечает: с этих позиций хорошо просматривалась территория со стороны Клязьмы. Решающий фактор для обороны.Андрей Тихонов, доктор исторических наук, завкафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ:- Такое насыпать невозможно. Так природа распоряжается. Люди стремились использовать такие местности.Уникальные памятники истории - украшение древней столицы, предмет интереса туристов. Валы, по словам специалистов, требуют особого, бережного отношения.Согласно теории знаменитого исследователя Николая Воронина, протяжённость укреплений Владимира во времена Андрея Боголюбского составляла около семи километров. При великом князе Андрее владимиро-суздальская земля достигла наивысшего расцвета, став политическим центром Руси. Свидетельствуют об этом и "живые" памятники, восходящие к XII веку.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Место, где встречаются история и современность. Эти древние земляные валы защищали когда-то резиденцию великого князя Андрея Боголюбского. Именно отсюда, из Боголюбова, правитель Северо-Восточной Руси контролировал всю торговлю. В то время она велась по рекам.Часть оборонительных рубежей - напротив Боголюбовской обители - тоже могла бы стать центром притяжения туристов, уверен доктор исторических наук Андрей Тихонов. У валов в Боголюбове обустроены сквер, детская площадка.Но не все жители знают, о чём "молчит" эта историческая земля.Анастасия, жительница посёлка Боголюбово:- Стыдно, не знаю. Может быть, как стена, как крепость, я предполагаю. Но не вижу какого специального ухода, честно говоря.Боголюбовский вал - территория в определённом смысле сакральная - в целом создаёт впечатление "неухоженности", уверен Андрей Тихонов. Трава выкошена не всюду. Со стороны въезда в Боголюбово часть природного памятника осыпается. Кое-где - стволы старых деревьев. А вблизи оборонительного рубежа - и это- внимание! - охранная зона - видны следы "культурного" отдыха. Казалось бы, детали. Но валы требуют порядка. И уважения. Сохранность подобных объектов - задача первоочередная.Андрей Тихонов, доктор исторических наук, завкафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ:- Чтобы эти территории, прежде всего, не застраивались и каким-то образом содержались в более-менее нормальном состоянии, ухожены были. Летом - без мусора. Трава покошена. Вид чтобы был более-менее нормальный. Туристы придут и будут смотреть. Какие-то, может быть, информационные таблички повесить. Это не так-то трудно и сделать.Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия, поясняет: сложности с содержанием валов - объектов археологии, "выраженных в рельефе"- есть по всей стране. Оборонительные рубежи древних городов - объекты федерального значения. Законодательно - под защитой государства. Но их "лицо", разъясняет Михаил Иванов - зона ответственности местных властей.Михаил Иванов, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области:- Вопросы, связанные с благоустройством таких территорий, часто они зарастают. За ними надо ухаживать. На них нельзя проводить работы серьёзные строительные, но благоустройство территории на них проводить можно. Выкашивать траву, убирать растительность, и это способствовало бы тому, чтобы люди больше знали об этой территории, больше знали о своей истории.Оборонительные валы - осязаемое прошлое, важнейшая часть отечественной истории. Главное, чтобы она не оказалась "под ногами". В буквальном смысле.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир".