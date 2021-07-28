Джо Байден высказался об отношениях с нашей страной. Президент Соединенных Штатов видит в Москве серьезного конкурента.

Джо Байден высказался об отношениях с нашей страной. Президент Соединенных Штатов видит в Москве серьезного конкурента.Американский лидер считает, что США должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что в этих государствах он видит конкурентов. Он констатировал, что сегодня мир очень быстро меняется,поэтому Белому дому важно плотно взаимодействовать с другими странами для сохранения технологического преимущества, в экономических интересах и по другим причинам.Вместе с тем Джо Байден заявил, что Россия является для США вероятным смертельным конкурентом в будущем. Озвучил президент и сферы, в которых интересы наших государств совпадают. Например, это проблема изменения климата.Ранее экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что страны. Причиной он назвал прогрессирующую деменцию. Специалист напомнил, что глава государства то и дело путает и забывает слова в своих публичных выступлениях.В Белом доме же заверили, что Джо Байден здоров. Вскоре он пройдет плановый медосмотр. Напомним, на пост главы США политик вступил 20 января 2021 года.