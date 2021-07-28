Ущерб от его «работы» оценили в 1,3 млн рублей.
Во Владимирской области 62-летнего экс-директора лазерного полигона «Радуга» обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями.
В августе 2015 года он заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ. После подписания актов приемки организация перечислила деньги на счета подрядчика. При этом часть работ осталась выполнена только на бумаге, а московская компания уже находилась на грани банкротства.
По версии ФСБ, бывший руководитель был в курсе дел контрагента, но надеялся получить вознаграждение за успешное освоение бюджетных средств.
В результате в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Ущерб от его «работы» оценили в 1,3 млн рублей. Средства выделялись Минпромторгом.
Материалы направлены в Собинский городской суд для рассмотрения.