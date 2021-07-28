На металлических монетах ковид умирает в течение суток.
Попадая на металлические монеты, коронавирус живёт не больше суток, на бумажных купюрах он погибает за два-три дня. Об этом сказала эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба. При этом банкам рекомендовано выдерживать деньги в хранилище.
Однако ключевая проблема в обороте дензнаков – это фальшивомонетничество. Во втором квартале 2021 года в регионе выявили 73 подделки на общую сумму 306 тысяч рублей. Среди купюр номиналом «пять тысяч рублей» обнаружено 57 фальшивок. Тысячерублёвки подделали 11 раз, новые платёжные средства достоинством в две тысячи рублей – пять. Зафиксировано 10 случаев чеканки «левых» десятирублёвых монет.
В Банке России добавили, что в 2025 году появится модифицированная банкнота номиналом 10 рублей. Её покроют защитным составом, который позволит не уступать по качеству полимерным банкнотам.
Всего за первое полугодие текущего года из оборота изъяли 103 подделки.