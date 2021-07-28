По итогам первого полугодия 2021 года «Энергосбыт Волга» зафиксировал увеличение потребление электроэнергии во Владимирской области. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке составил 1 827,1 млн кВт*ч, что на 3,4% выше, чем в тот же период в 2020 году.

ПоказательПо итогам I полугодия 2020 г.По итогам I полугодия 2021 г.ИзменениеКоличество потребителей, шт.4574684632051,2%Реализация электроэнергии на розничном рынке, млн кВт*ч1 767, 8051 827,1483,4%Доля рынка во Владимирской области, %59,85%53,04%-6,81%Доля рынка в РФ, %0,34%0,33%-0,01%По итогам первого полугодия 2021 года «Энергосбыт Волга» зафиксировал увеличение потребление электроэнергии во Владимирской области. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке составил 1 827,1 млн кВт*ч, что на 3,4% выше, чем в тот же период в 2020 году.Увеличение потребления электроэнергии обусловлено климатическим фактором: рекордные минимумы температуры прошедшей зимы и максимумы температуры июня привели к существенному увеличению потребления электроэнергии по всем категориям потребителей. Также в регионе отмечается рост полезного отпуска у промышленных предприятий.За отчётный период на розничном рынке Владимирской области доля ООО «ЭСВ» составила чуть более 53%, что на 6,81% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевым фактором, повлиявшим на снижение, стал выход на оптовый рынок (ОРЭМ) ряда крупных промышленных потребителей. При этом доля рынка на территории РФ показала минимальное снижение в сотую долю процента.Увеличение количества потребителей за отчётный период связано с расторжением жителями договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком электроэнергии. С начала года заметно возросло число пользователей дистанционных сервисов компании: в июне количество регистраций в превысило отметку в 80 тыс. уникальных пользователей.Напомним, для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами: «», формой «» на сайте компании или мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга». Приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции личного кабинета. Кроме того, пользователи мобильного сервиса могут получать push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Например, о периоде передачи показаний приборов учёта либо о необходимости погасить задолженность во избежание штрафных санкций за просрочку платежа.В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи. «Энергосбыт Волга» напоминает клиентам о необходимости использования при этом защитных средств.