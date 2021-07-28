Марио вернулся! На этот раз - в дополненной реальности. Об этом сообщает уличный художник Мишкин на своей странице в Инстаграм.

Марио вернулся! На этот раз - в дополненной реальности. Об этом сообщает уличный художник Мишкин на своей странице в Инстаграм.Напомним, примерно год назад известный персонаж из видеоигры появился на Лыбедской магистрали. Но, по словам художника, продержался там всего полдня. Поэтому теперь усатый сантехник вернулся в новом формате. Его можно увидеть помощью так называемой "маски" в Инстаграм. Теперь Марио никто не сможет потревожить, ведь живет он в виртуальном мире. И маску уже опробовали владимирцы.- Смотри, куда я его поставила, на дорогу! Ааай, его сейчас собьют. А, все, я его вернула на место.