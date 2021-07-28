Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 603 жителей.

Во Владимирской области на 28 июля подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 51 человека. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Муромском, 13 - в Кольчугинском, 12 - в Вязниковском, 11 - в Юрьев-Польском районах. По 9 инфицированных выявлено в Петушинском и Суздальском, по 8 - в Киржачском и Собинском, по 6 - в Меленковском и Гороховецком районах. Пять пациентов, заболевших ковидом, прибавилось в Александровском, 3 - в Камешковском, по 2 - в Судогодском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 603 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10035 случая во Владимире, 5040 - в Гусь-Хрустальном районе, 4609 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.