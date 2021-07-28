Год назад СМИ трех стран всколыхнуло сообщение о задержании в белорусском санатории 33 граждан России, которые якобы собирались свергнуть президента Александра Лукашенко в ходе силового государственного переворота. Захваченных в санатории Белорусочка украинские СМИ причислили к ЧВК Вагнера, а правоохранительные органы Украины принялись готовить масштабное судилище для бывших участников боевых действий на Донбассе. С тех пор ситуация с якобы вагнеровцами стала одним из ключевых скандалов для украинской политики.

Год назад СМИ трех стран всколыхнуло сообщение о задержании в белорусском санатории 33 граждан России, которые якобы собирались свергнуть президента Александра Лукашенко в ходе силового государственного переворота. Захваченных в санатории "Белорусочка" украинские СМИ причислили к "ЧВК Вагнера", а правоохранительные органы Украины принялись готовить масштабное судилище для бывших участников боевых действий на Донбассе. С тех пор ситуация с якобы "вагнеровцами" стала одним из ключевых скандалов для украинской политики.На 29 июля назначена премьера фильма британской расследовательской группы «Беллингкэт». Фильм получил название «Вагнергейт» и предположительно ориентирован на украинскую публику — ангажированные британские специалисты в этот раз не собираются рассказывать миру о «кровавых злодеяниях России», как делали это до сих пор.Работа над фильмом началась по крайней мере в декабре 2020 года, и премьера изначально была назначена уже на март, однако позже несколько раз сдвигалась. До сих пор неизвестно, какие именно данные добыл специалист по расследованиям «Беллингкэт» Христо Грозев, который лично ездил собирать показания в Киев. В новом расследовании Федеральное агентство новостей приводит важнейшие факты о деле «вагнеровцев» и причинах, которые заставили «Беллингкэт» «притормозить» премьеру фильма на Netflix.Провал СБУРасследование «Комсомольской правды» уже в начале августа 2020 года вскрыло важные факты о том, кто вызвал российских граждан. Как оказалось, для «охраны объектов» не то в Сирии, не то в Ливии, не то в Венесуэле россиян с боевым опытом (или хотя бы просто работавших в ЧОП) нанимали через сложную схему сотрудники СБУ.Им удалось завоевать доверие одного из россиян — Артема Миляева, известного под позывным «Шаман», которому поручил собрать огромную группу из 180 россиян, готовых работать за границей. Из-за введенных «ковидных» ограничений эта группа должна была частями переправляться на «место работы» по маршруту Минск — Стамбул — Гавана — Каракас.А вот о том, что должно было произойти с этими людьми дальше, существуют различные версии.По данным военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, самолет, следующий по маршруту Минск — Стамбул должны были перехватить над территорией Украины и приземлить в Киеве. Там «вагнеровцев» бы арестовали и принялись бы с шумом в «образцово-показательном» порядке судить за разжигание боевых действий в Донбассе. Если бы в руках СБУ оказалась новая группа российских заложников, в руках киевских властей появились бы новые «козыри», которые можно предложить Западу для давления на Россию.Ливийский сценарийОднако есть и другая версия, о которой заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По его словам, западные кураторы не собирались отдавать россиян на судебную расправу на Украине — и строили гораздо более зловещие планы.В марте-апреле 2020 года, когда велась подготовка к этой операции (эти даты совпадают с данными расследования Коца) российский социолог Шугалей находился в частной тюрьме в ливийском городе Триполи. Там из разговоров с другими заключенными и охраной он узнал, что план с «33 богатырями» курировали из Центрального разведывательного управления США.Захват россиян должен был проходить по тому же сценарию — самолет, летящий из Стамбула в Гавану, перехватили бы в воздушном пространстве Ливии, чтобы заставить под любым предлогом приземлиться на территории аэропорта Митига (там же находилась тюрьма, где держали Шугалея).«Граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переодеть в военную униформу «мультикам», после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить: уничтожена диверсионно-разведывательная группа «ЧВК Вагнер». Именно с этой целью офицеры ЦРУ вступили во взаимодействие с СБУ», — считает Шугалей.Западным спецслужбам и связанным с ними СМИ за несколько лет так и не удалось найти доказательств присутствия «ЧВК Вагнер» на территории Ливии. А сделать это было необходимо, чтобы исключить Москву из процесса по ливийскому урегулированию и свести на нет российское влияние в североафриканской стране.Трупы россиян должны были стать решающим доказательством — однако в последний момент операцию сорвали турецкие спецслужбы. Анкаре очень не хотелось «брать грех на душу», поскольку там опасались жесткой реакции России. Так отправка рейса затянулсь с 24 июля до 30-го — и накануне, 29 июля, белорусский спецназ захватил «вагнеровцев» на «Белорусочке».Кому выгодно?СМИ в России и на Украине пришли к одному выводу: крупная и потенциально крайне выигрышная операция СБУ и их заокеанских кураторов сорвалась из-за информации, поступившей в Минск. И поступила эта информация, предположительно, непосредственно из Офиса президента Украины — президент Владимир Зеленский предположительно лично дал команду «подождать» до 30 июля, а тем временем кто-то «слил» данные о российской группе белорусской стороне.Фильм «Беллингкэт», для работы над которым ведущий расследователь компании Христо Грозев лично приезжал в Киев, рассказывает именно об этих событиях. Как стало известно источникам ФАН, существует по крайней мере два варианта этого фильма — один должен был прославить «героическую операцию украинских спецслужб», а другой — нанести тяжелый удар по президенту Зеленскому и его окружению, раскрыв простым украинцам глаза на хаос и двурушничество, которые творятся в высших эшелонах киевской власти.Пока что неизвестно, какой именно вариант планируется выпустить 29 июля. Однако опрошенные ФАН эксперты склоняются к тому, что это будет удар по Зеленскому, и этот удар заказали кураторы и старшие партнеры «Беллингкэт» на Западе.«Зеленский сегодня не устраивает никого: ни Москву, поскольку он ничего не сделал для урегулирования отношений с Россией или остановки кровавой политики на Донбассе, ни радикальных глобалистов, на которых работают мясники от журналистики Bellingcat, так как он не начинает полноценной войны с Россией, — заявил ФАН философ и политолог Александр Дугин. — Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского и британского истеблишмента (либеральные ястребы и неоконсерваторы). Эти круги явно не удовлетворены Зеленским, который частично пытается играть в прагматика-реалиста (заявления о желании переговорить с Путиным, попытки сближения с Китаем)».По мнению Дугина, нет сомнения в том, что «Беллингкэт» работает на более высокопоставленного заказчика, чем члены украинского политикума. И этому заказчику не нравится Владимир Зеленский.Александр Коц согласен с философом-евразийцем.«Есть ощущение, что у партнеров официального Киева наступила большая усталость от Зеленского и его команды. Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» – это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским, — указал Коц. — И сейчас все силы будут использовать это против него».По мнению специалистов по украинской политике, в Незалежной уже «созрели» политические фигуры, на которые Запад может сменить Зеленского. Например, бывший глава МВД Арсен Аваков, который незадолго перед премьерой «Вагнергейта» встретился с послом США и внезапно ушел в отставку.«Мне сложно представить ситуацию, в которой Аваков ушёл бы под нажимом. А вот уйти в рамках некого хода – это более реалистично. Вполне возможно, что против Зеленского формируют мощную оппозицию, стержнем которой станет Арсен Борисович», — предположил украинский журналист Александр Мединский.Другим кандидатом, считают авторы канала «Зрада чи Перемога», может оказаться глава украинского парламента Дмитрий Разумков, который обладает серьезным авторитетом в правящей президентской партии «Слуга народа».«Сейчас проще сказать, кто не хочет выступить против Зеленского. Потому что после событий этой недели на него даже в Офисе Президента смотрят как на хромую утку и подумывают о путях к отступлению. Разумков в последние месяцы явно пытался демонстрировать свою несистемность, самостоятельность. Чем, надо сказать, сильно раздражал ОП, — отмечают эксперты. — Сам Разумков недавно уверял, что в отставку он не собирается. Тем более, что инициировать ее может только парламент. парень он амбициозный, аппетиты растут во время еды, а сейчас многие в пошатнувшемся положении Зеленского увидели окно возможностей. И тут нельзя ничего исключать. Разумков вот опубликовал фото с американским послом Кентом. С ним же опубликовал фото накануне увольнения Арсен Аваков. Может быть в будущем мы увидим самые неожиданные союзы».Главная премьера этого летаДаже не успев выйти, фильм «Вагнергейт» оказал огромное влияние на политическую ситуацию в Украине, существенно подорвав позиции Владимира Зеленского и его окружения. Тем хуже для президента, что премьера должна пройти за месяц до анонсированного визита в Вашингтон — за этот август Зеленский может из главы государства превратиться в «хромую утку», с которой никто и ни о чем не собирается договариваться.Возможно, причиной такого удара в спину стали осторожные «заигрывания» Зеленского с Кремлем — главному «Слуге народа» надоело смотреть, как у него на глазах решения Запада ведут к окончательному уничтожению Украины. Руками «Беллингкэт» был подготовлен ответ — который уже почти смел Зеленского с политического поля еще до того, как «Вагнергейт» вышел в свет.