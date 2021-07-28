Цифровое решение «ТВ для гостиниц» от «Ростелекома» подключил отель «X.Room» в городе Муроме Владимирской области. Сервис доступен во всех 137 номерах, а также в холлах, ресторане и на ресепшене ..

Цифровое решение «ТВ для гостиниц» от «Ростелекома» подключил отель «X.Room» в городе Муроме Владимирской области. Сервис доступен во всех 137 номерах, а также в холлах, ресторане и на ресепшене отеля. Для организации услуги специалисты проложили до гостиницы оптику, установили и настроили гигабитный коммутатор. Теперь гости отеля могут смотреть развлекательные, новостные, детские и бизнес-каналы, в том числе на иностранных языках, заказывать фильмы в видеотеке сервиса, управлять просмотром — пользоваться паузой, перемоткой и архивом телепередач.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Цифровое телевидение от "Ростелекома” предоставляет конкурентное преимущество организациям гостиничного бизнеса, открывая их постояльцам доступ к разнообразному лицензионному контенту. Сервис работает через интернет и является более современным и надежным решением, чем кабельное или спутниковое телевидение. Кроме того, его удобно использовать как канал коммуникации с гостями: на экран можно выводить информацию об услугах отеля и специальных предложениях. При этом телевидение от "Ростелекома” разворачивается на базе интернета любого провайдера, что упрощает процесс подключения».Андрей Серёгин, административный директор «X.Room»:«Наш отель – первый и единственный четырехзвездочный гостиничный комплекс в Муроме, который является одним из популярных направлений путешествий по Золотому кольцу. Мы вошли в программу государственного субсидирования поездок по России и надеемся на увеличение количества гостей в весенне-летний "высокий” сезон. Гостиничное телевидение с широким списком телеканалов и хорошим качеством трансляции создает хороший имидж отелю, а для собственников открывает новые возможности. Специалисты провайдера учли все наши пожелания при построении ТВ-системы. Благодаря решению "Ростелекома” телевидение стало выполнять не только развлекательную, но и рекламно-информационную функцию, информируя гостей о работе отеля, предлагая и реализуя наши дополнительные услуги».Услуга «ТВ для гостиниц», интегрированная с системой управления отелем, позволяет администраторам контролировать заселение или выселение, отправлять сообщения гостям, демонстрировать рекламные ролики, отслеживать статистику использования платного контента.Более подробную информацию о цифровом сервисе «ТВ для гостиниц» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.