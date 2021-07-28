В связи с аномальной жарой на западе Владимирской области введён четвёртый класс пожарной опасности. МЧС предупреждает о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными ..

В связи с аномальной жарой на западе Владимирской области введён четвёртый класс пожарной опасности. МЧС предупреждает о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.Населению рекомендуется не использовать открытый огонь, тщательно тушить сигареты, не проводить огневых работ, запрещён пал сухой травы, жарить шашлык на мангале также нельзя. В регионе действует особый противопожарный режим.За разведение огня жителям грозят штрафы от 2000 до 4000 рублей.Напомним, что наивысший класс пожарной опасности - пятый.