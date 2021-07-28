Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует: на западе области установился 4-ый класс пожарной опасности (высокий). 28 июля он сохранится.

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует: на западе области установился 4-ый класс пожарной опасности (высокий). 28 июля он сохранится.Данные погодные явления повышают риски ЧС, связанные с возникновением очагов природных пожаров, в том числе природных пожаров в зоне торфяных месторождений, а также переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки.При сохранении аномально высокой температуры воздуха возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.Гражданам рекомендовано предотвратить выжигание травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов. Кроме того, рекомендуется быть осторожными при курении и не оставлять непогашенных окурков.Напоминаем, на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня. Запрещено проведение огневых хозяйственных работ, приготовление пищи на костре, в мангалах и жаровнях. Нарушителям грозит штраф.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.