Не выжигать траву, не разводить костры и не оставлять непогашенных окурков. Из-за жары на западе региона установился высокий, 4-й класс пожарной опасности. Об этом сообщают в Главном

Не выжигать траву, не разводить костры и не оставлять непогашенных окурков. Из-за жары на западе региона установился высокий, 4-й класс пожарной опасности. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС. В жаркую погоду возрастает риск возникновения природных пожаров, в том числе на торфяниках. При чрезвычайных ситуациях следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112». По