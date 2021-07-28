Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям со школьниками от шести до 18 лет и людям с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет начнутся на две недели раньше. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям со школьниками от шести до 18 лет и людям с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет начнутся на две недели раньше. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.Об этом глава государства заявил на совещании по подготовке к новому учебному году. Ранее планировалось начать выплаты с 16 августа.Решение принято для того, чтобы у людей было больше времени подготовиться к новому учебному году. "Чтобы 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые к этому предъявляются", – пояснил Путин.В Пенсионный фонд поступило уже 12,4 миллиона заявлений от родителей, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Приняты решения о выплатах в отношении 16,5 миллиона детей, уточнил глава ведомства.Он напомнил, что единовременная выплата охватит 20 миллионов школьников.На выплаты предусмотрено 204 миллиарда рублей. Все средства есть в Пенсионном фонде, добавил Котяков."Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 млн детей", – заявил глава министерства.С инициативой провести единовременную выплату семьям с детьми Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.Соответствующий указ глава государства подписал 2 июля. Также средства смогут получить усыновители, опекуны и попечители детей.