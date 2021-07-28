На бывшего генерального директора ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга» завели уголовное дело. Как сообщает ФСБ, он причастен к злоупотреблению должностными полномочиями при

На бывшего генерального директора ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга» завели уголовное дело. Как сообщает ФСБ, он причастен к злоупотреблению должностными полномочиями при заключении договоров на оказание услуг с коммерческой структурой вопреки интересам предприятия, а также присвоению денежных средств предприятия По версии следствия, еще в 2015 году предприятие заключило с коммерческой столичной фирмой госконтракты на строительно-монтажные