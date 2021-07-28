Медики будут работать на шесть населённых пунктов.

В деревне Абакумово Гусь-Хрустального района открылся современный ФАП. Населённый пункт расположен на особо охраняемой территории парка «Мещера», поэтому потребовалось время, чтобы передать его на баланс Уршельской районной больницы.«Руководству учреждения пришлось судиться. В мае Фемида признала строительство законным. В июле мы получили лицензию», - пояснила главврач учреждения Изабелла Борисова.Медпункт оснащен оборудованием для ЭКГ, измерения артериального давления, уровня глюкозы в крови и других видов диагностики. Пациентам доступны смотровой и процедурный кабинеты, комната ожидания, комфортный санузел. Фельдшерско-акушерский пункт обеспечен водой, светом и системой электрического отопления.В зоне обслуживания местных медиков около 300 жителей деревень Аббакумово, Заболотье, Труфаново, Савинское, Гришки и села Эрликс.