Предприятие посетил замгубернатора Александр Ремига.

Замгубернатора Александр Ремига посетил Гусь-Хрустальный, где побывал на двух предприятиях: «ДекорСтайлГласс» и «Ветеринарные препараты».Первое выпускает полые декорированные стеклянные кружки, стаканы, вазы, тарелки.«На заводе работает линия покраски изделий цветным лаком с последующим обжигом. Объём экcпорта за 2020 год в Белоруссию, Германию, Испанию, Казахстан, Латвию, Литву, Румынию, Украину и Чехию превысил 400 млн рублей», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Отмечается, что производству оказывается всесторонняя господдержка.В свою очередь, «Ветеринарные препараты» специализируются на выпуске лекарств для лечения и профилактики заболеваний у животных. Компания производит около 40 разновидностей лекарств. Продукция поставляется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Монголию, Таджикистан и Узбекистан.«Ветеринарные препараты» имеют богатую историю. Организация работает с 1942 года. Во время пандемии гусевчане увеличили поставки на 25%. В цехах готовятся к запуску новые мощности.Обеим заводам активно помогает региональный Центр экспорта.