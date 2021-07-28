Ущерб от его действий оценили в 14 500 рублей.

В Коврове осудят 25-летнего парня, который украл с рельс более 200 деталей.В мае прошлого года злоумышленник при помощи металлоискателя пытался немного заработать. Во время поисков черный копатель увидел ж/д пути, которые вели к одному из предприятий.«Пройдя вдоль полотна, он перемахнул через ограждение и открутил с рельс болты, накладки и вкладыши. «Добычу» преступник погрузил в свой автомобиль и скрылся. В общей сложности было украдено более 200 элементов», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Похищенное ковровчанин сдал в пункт приёма лома.Ущерб от его действий оценили в 14 500 рублей.Подумав, что наткнулся на золотую жилу, мужчина решил свинтить ещё немного металла. Однако у полицейских было другое мнение. Его поймали с поличным на месте преступления.Фигурант признал свою вину. Уголовные дела за кражу и покушение на кражу переданы в суд для рассмотрения.Прошло почти 150 лет, а рассказ Чехова «Злоумышленник» до сих пор остаётся актуальным.