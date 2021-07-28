Власти Москвы запланировали комплексную реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство территории парка.

Власти Москвы запланировали комплексную реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство территории парка.В Обручевском районе Москвы совсем скоро соединятся история и современность. Местные жители вот-вот получат ультрасовременную станцию метро "Воронцовская". Кроме того, они смогут наслаждаться прекрасными видами старинной усадьбы Воронцово, которая в скором времени будет отреставрирована, и гулять в парке рядом с объектом культурного наследия – его тоже ждет благоустройство.Усадьба Воронцово считается уникальнымпамятником садово-паркового искусства и архитектуры XVI века. Комплекс охраняется государством. На территории площадью более 40 гектаров расположены бывшие усадебные строения, каскад прудов и дубовая роща. Излюбленное место гостей усадьбы – Итальянский иКитайский сады.Исторический комплекс зданий и архитектурных форм, которые расположены при въезде в усадьбу, будет отреставрирован. Также на территории появятся книжный магазин, доступный для маломобильных посетителей, и экскурсионное бюро для жителей и гостей столицы.Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, уже согласованный проект направлен не только на реставрацию объектов культурного наследия, но и на благоустройство прилегающей территории. В паке появится дорожка, вымощенная гранитными плитами. Будет действовать зона отдыха с малыми архитектурными формами. Здесь также обновят газоны и систему освещения.Специалисты заменят кровельные покрытия и водосточные трубы, а над печными установят дымники из металла. Поверхности фасадов очистят. Швы кирпичной кладки будут отреставрированы с помощью красок и водоотталкивающего состава.Кроме того, будут восстановлены проемы дверей на входе, перемычкам с уникальной системой конструкции вернут исторический вид. Помещения изнутри будут полностью отреставрированы, чердаки утеплены. Новые окна и двери установят в строгом соответствии со стилем построек.Изогнутая каменная ограда с воротами и двумя калитками будет отремонтирована. Специалисты восстановят элементы створок калиток, изготовленные из металла, и обновят кирпичную кладку арки, столбов и стенок.Украшением усадьбы станет въездной каменной мосту через декоративный ров. Строители планируют очистить его белокаменную поверхность и покрасить ограждения, представленные в виде металлических цепей. Свод моста будет отреставрирован. Утраченную традиционную каменную выстилку восстановят. Кроме того, на территории модернизируют инженерные системы.