Вечером 23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов сработала тревожная кнопка.

Вечером 23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов сработала тревожная кнопка.По указанному адресу дежурный незамедлительно направил сотрудников полиции. На месте было установлено, что в торговую точку вошел молодой человек, напал на администратора и, угрожая расправой, потребовал передать ему деньги из кассы. Увидев, что женщина нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, сообщил портал Муром 24.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого, который пытался скрыться в квартире у своей знакомой. Им оказался 26-летний местный житель. В содеянном он сознался. Ранее он был судим за совершение грабежа, разбоя и кражи.Возбуждено уголовное дело за разбой.Фото