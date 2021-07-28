“Драконовские” ограничения с гостиничного бизнеса региональные власти могут снять со следующей недели. Это при условии стабильного увеличения числа вакцинированных. С 2019-го года

“Драконовские” ограничения с гостиничного бизнеса региональные власти могут снять со следующей недели. Это при условии стабильного увеличения числа вакцинированных. С 2019-го года гостиничный бизнес терпит убытки. Сами же чиновники отмечают, что посещаемость упала на 50%. И улучшению этой ситуации никак не способствуют жесткие коронавирусные ограничения, жалуются бизнесмены. Напомним, сейчас иногородних посетителей заселяют в гостиницы только