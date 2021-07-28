Площадь здания подстанции скорой помощи в поселении Московский составляет 3,9 тысячи квадратных метров.

Площадь здания подстанции скорой помощи в поселении Московский составляет 3,9 тысячи квадратных метров.Все жители Москвы должны получать быструю и качественную медицинскую помощь. На это направлена самая масштабная за всю историю столицы программа по развитию инфраструктуры здравоохранения. В ближайшие три года в городе планируют ввести более 60 поликлиник и крупных многофункциональных центров. Только в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят 17 таких объектов.Так, в поселении Московский (улица Радужная, владение 23а) появилась подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест. В настоящий момент готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.На строительство подстанции были выделены средства из городского бюджета. В трехэтажном здании разместились кабинеты врачей, зал совещаний на 50 человек, комнаты психологической разгрузки, отдыха медицинских бригад и учебно-методический класс.Возле здания есть парковка и площадки для отдыха. Также здесь высадили деревья и кустарники, установили скамейки и урны.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что во время строительства подстанции специалисты комитета и Центра экспертиз проводили проверки. По его словам, был выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов."Также был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции", – отметилВойстратенко.Ранее сообщалось, что в поселении Кокошкино ТиНАО построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Специалисты приступят к строительно-монтажным работам после того, как проект пройдет процедуры согласования и экспертизы.Поликлиника будет оснащена современным оборудованием и мебелью. В здании оборудуют пост охраны и систему видеонаблюдения. Не забудут и о благоустройстве прилегающей территории.Также "Дни.ру" о том, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл поликлинику в Кузьминках после реконструкции. Здание медицинского учреждения находится по адресу: Есенинский бульвар, дом 9, корпус 1.