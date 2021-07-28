Реконструкция дорог в поселении Вороновское началась в 2020 году.

Реконструкция дорог в поселении Вороновское началась в 2020 году.Каждый год в Москве строят не менее 100 километров дорог, а ремонтируют – миллионы квадратных метров дорожного покрытия. В 2021 году в столице приведут в порядок 23 миллиона квадратных метров магистралей и всевозможных локальных проездов. В частности, работы пройдут в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).Так, в поселении Вороновское отремонтировано около 11 километров дорог. Они проходят через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка, село Вороново. В этих населенных пунктах живут и работают в общей сложности порядка 15 тысяч человек.Здесь началась реконструкция дорог в прошлом году. Проезжая часть была расширена с шести до 7,5 метров. Специалисты отремонтировали и уложили новое асфальтобетонное покрытие.Для пассажиров общественного транспорта установили 23 современных остановочных павильона с зарядными станциями для гаджетов и беспроводной связью, а также три остановки типа "флаг". Помимо этого, появились четыре светофора и новые тротуары."До начала работ покрытие пешеходных дорожек и проезжей части было изношено, а в ряде мест тротуары отсутствовали совсем. Остановочные павильоны давно не менялись и не соответствовали современным требованиям", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.Освещенность на дороге была недостаточной. Теперь же здесь установлено 432 фонаря с энергосберегающими лампами. Хорошая видимость в вечернее и ночное время сделает дорогу комфортнее для водителей и повысит безопасность участка. Кроме того, вдоль дороги заменили почву плодородным грунтом и разбили 65 тысяч квадратных метров газона.Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что в промзоне "Руднево", которая находится в районе Косино-Ухтомский, построят более пяти километров дорог. На территории площадью 132,95 гектара появятся разворотные площадки для общественного транспорта, здание конечной станции автобусов и шумозащитные экраны. Также планируется строительство транспортно-пересадочного узла.