Что символизирует тигр, как создают “су му куа” и почему женьшень изобразили на корейских монетах. Во Владимирской областной научной библиотеке впервые открылась выставка из

Что символизирует тигр, как создают “су му куа” и почему женьшень изобразили на корейских монетах. Во Владимирской областной научной библиотеке впервые открылась выставка из Корейской Народно-Демократической Республики. Ра Сен Хек, представитель Главного Управления Внешней Выставочной Деятельности КНДР Я очень рад, что у меня появился шанс провести такую выставку в вашем городе, городе Владимире. Эта выставка