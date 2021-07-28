Снова жарко. В региональном МЧС предупреждают об аномально жаркой погоде. Она продержится несколько дней. На западе и юге области ожидается повышение температуры воздуха до +30. Спасатели

Снова жарко. В региональном МЧС предупреждают об аномально жаркой погоде. Она продержится несколько дней. На западе и юге области ожидается повышение температуры воздуха до +30. Спасатели напоминают, что в жару возрастает число пожаров и происшествий на водных объектах. Чтобы этого не случилось, нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Кроме того, люди рискуют получить солнечные