В реализацию проекта вложили 6,5 млн рублей.

Владимирский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию перемычки по улице Василисина. Участок трубы соединяет распределительные тепловые сети котельной Юго-Западного района и магистраль от ТЭЦ-2. В реализацию проекта вложили 6,5 млн рублей. Энергетики переложили около 320 метров коммуникаций.Реконструкция позволит, при плановых ремонтах или в случае нештатной ситуации, оперативно переключить потребителей к централизованному теплоснабжению.Новые трубы в пенополиуретановой изоляции оснащены системой дистанционного контроля, которая позволит следить за их состоянием и получать информацию о возможных неисправностях на инженерных сетях.Во время ремонтных работ горячую воду отключали только на период технологических переключений, но не более чем на два дня. Сейчас подрядчик завершает благоустройство территории, в ходе которого будет заасфальтировано порядка 400 квадратных метров дороги, около 100 квадратных метров тротуаров, а также восстановлено 1100 квадратных метров газонов.В рамках программы «Re: Конструкция 2021» компания На эти цели выделено 450 млн рублей.