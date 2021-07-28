Сегодня день памяти Святого князя Владимира, крестителя Руси.

Сегодня день памяти Святого князя Владимира, крестителя Руси.В этот же день, по преданию, Русь и была крещена 1033 лет назад.Князь Владимир Красно солнышко, именно так называл народ этого правителя, родился в 948 году. Еще при жизни своего отца, Святослава, Владимир правил Новгородом. А в 990-м году основал Владимир - на - Клязьме.Но что же произошло с Киевским князем после того, как он стал христианином? Сам он говорил об этом так: «Господи! Был я как зверь, жил по-скотски, но Ты укротил меня. Слава Тебе, Боже!»Жестокий и мстительный в язычестве, Владимир-христианин полностью отменил в своем княжестве смертную казнь, так как теперь не хотел наказывать даже убийц и грабителей. Лишь по просьбе греческих епископов, обеспокоенных разгулом преступности на Киевской земле, князь с большой неохотой снова ввел наказание смертью. На княжеский двор отныне был открыт доступ всем бедным и нуждающимся. Владимир щедро раздавал людям еду, одежду, деньги. Он выкупал из кабалы должников, невольникам и пленным возвращал свободу.