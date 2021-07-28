Первым компонентом вакцины от ковида уже привито 58217 жителей города. Оба компонента вакцины получили 41906 человек.

Первым компонентом вакцины от ковида уже привито 58217 жителей города. Оба компонента вакцины получили 41906 человек.Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 5032 человека. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 65615 доз вакцины, сообщила пресс-служба обладминистрации.По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, жители могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).