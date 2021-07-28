Во Владимире за 3,5 млн рублей очертят границы исторического поселения. Их определением будет ООО «Научно-производственная компания «Тектоника». В ходе торгов ценник удалось сбить почти в ..

Во Владимире за 3,5 млн рублей очертят границы исторического поселения. Их определением будет ООО «Научно-производственная компания «Тектоника». В ходе торгов ценник удалось сбить почти в два раза.В итоговый проект войдут текстовая и графическая части. В первой будут отражены требования к градостроительной документации. Проектировщики уточнят координаты с чётким разграничением исторического центра от современных построек. Также подрядчик даст предложения по развитию территории, на которой расположены объекты культурного наследия.Графика будет содержать карту, фотофиксацию панорам и видов, а также варианты типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства, альбом традиционных архитектурных форм и элементов благоустройства.Дата сдачи работы 15 августа 2022 год.Напомним, что статус исторического поселения областному центру был присвоен в 2010 году.