Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 5 ковидных коек в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 5 ковидных коек в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.По состоянию на 28 июля в медорганизациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84 процента из них занято (1549), свободно 296 коек.39636 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 190 человек.За период наблюдения в области отмечено 1433 летальных случая.В последние сутки скончались 5 больных.Фото