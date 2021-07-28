Это любительское спортивно-развлекательное мотоциклетное ориентирование по карте, поясняют организаторы.

Это любительское спортивно-развлекательное мотоциклетное ориентирование по карте,Общая идея: пройти все точки маршрута с минимально потраченным временем. Время прохождения не играет главную роль. Маршрут может быть любым. Каждый участник выбирает свой путь.К участию в соревновании допускаются любые мотоциклы и мопеды, любой кубатуры и подготовки. В каждом классе 3 призовых места.С собой необходимо иметь фотоаппарат или телефон с камерой что бы фиксировать взятие точки.Место проведения соревнования: район Мстёры. 30 июля 2021 года – ночное ралли, 31 июля – дневное ориентирование, 1 авгуcта – награждение.